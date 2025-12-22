  • İSTANBUL
Gündem 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle vurduğu müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) tüfekle gittiği okulunun bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya (39) ateş etti. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

