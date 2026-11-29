Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun 2 Aralık Çarşamba günü açılması planlanıyor. Kar yağışının ardından pistlerde suni karlama çalışmaları hız kazandı.

Şehir merkezine ve havalimanına yakın konumdaki Palandöken, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor. Tesisler ve personel de yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkez Ejder Tepesi'ne kadar uzanıyor

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayan kayak merkezi, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi'ne kadar uzanıyor. Yaklaşık 50 pistin bulunduğu merkezde profesyonel ve amatör kayakseverlere farklı zorluk seviyelerinde kayak imkânı sunuluyor. Aydınlatmalı pistler gece kayağına da olanak tanıyor; kayak saatleri sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar sürüyor.

Her yıl Türkiye'de kayak sezonunu ilk açan merkez olmayı hedefleyen Palandöken'e coğrafi konumu, iklim şartları ve teknik altyapısı erken sezon avantajı sağlıyor.

Otel müdürü yüzde 85-90 doluluk bekliyor

Otellerde erken rezervasyon ve konaklama talepleri devam ediyor. Geçen sezon ortalama yüzde 80 seviyesinde gerçekleşen doluluk oranının bu yıl yüzde 85 ila 90 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Merkezi, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yerli turistler tercih ediyor.

Bu sezon da ilk açılışın Palandöken'de olacağını söyleyen otel müdürü Ömer Akça, "Kısmet olursa 2 Aralık'ta pistlerimizi kayak sezonuna hazırlayacağız, açacağız, kayakseverlerin de hizmetine sunacağız" dedi. Akça, "Kayak ilk burada başlayacak. Bu artık bir klasikleşti" sözleriyle merkezin her yıl sezonu ilk başlatma hedefini anlattı.

Doluluk beklentisini de Akça şöyle aktardı: "Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80'lerdeydi. Bu yıl yüzde 85'ler, 90'ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz." Erzurum'un ulaşım kolaylığını da tercih nedenleri arasında sayan Akça, "Erzurum'un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde" ifadesini kullandı.