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Gündem 12 ilde DAEŞ operasyonu! Yüklü miktarda para ele geçirildi
Gündem

12 ilde DAEŞ operasyonu! Yüklü miktarda para ele geçirildi

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda nakit ve altınla çok sayıda elektronik eşya bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 14:29:00 -
12 ilde DAEŞ operasyonu! Yüklü miktarda para ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen 61 zanlıya yönelik dünkü operasyonda şüphelilerin evlerinde güvenlik güçlerince arama yapıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 ildeki operasyonda yapılan aramalarda 635 bin 175 Türk lirası, 42 bin 302 dolar, 15 bin 560 avro, 295 bin Suriye lirası ile 29,40 gram muhtelif altın, 2 gremse altın, 12 tam altın, bir yarım altın ile 5 çeyrek altın bulundu.

Aramalarda kurusıkı tabanca ile 32 fişek, 53 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 26 flash bellek, 4 hafıza kartı, 2 dahili bellek, 9 CD, fotoğraf makinesi, ajanda ve 2 not defterine de el konuldu.

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