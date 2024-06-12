12 Haziran 1862: Zîver Paşa'nın vefatı (Katip)

Asıl adı Ahmed Sâdık olan Zîver Paşa, aynı zamanda Tanzimat döneminde dîvân şiiri geleneğini sürdüren ve Mevlevî muhibbi olan şairlerden biridir. 1208/1793 yılında İstanbul’da, Merkez Efendi Dergâhı karşısında bulunan evlerinde doğan Zîver Paşa’nın, yine bir Mevlevî muhibbi ve Defterhâne kâtiplerinden olan babası Mehmed Sâdık Münif Efendi, annesi ise Vâhide/ Vahîde Hanım’dır.



Zîver Paşa, tahsilini tamamlamasının ardından kâtip yardımcısı olarak girdiği Defterhâne ve Darphâne kalemlerinde yedi-sekiz yıl kadar çalışmış, Mevlevîliğe intisabı sebebiyle bir ara Devlet Kethüdâsı Hâlet Efendi’nin kâtipliğini yapmış; hatta onun 1238/1822 tarihinde Konya’ya sürgün edilmesi üzerine Zîver Paşa da onunla birlikte Konya’ya gönderilmiştir.



Hâlet Efendi’nin idam edilmesinin ardından sürgün yeri Balıkesir olarak değiştirilen ve bir süre sonra da affedilerek İstanbul’a dönen Zîver Paşa, çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş ve mesleğinde hızla ilerleyerek üç kez Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye âzâlığına getirilmiş, Musul ve Bağdat kapı kethüdâlıklarının yanı sıra, Mekteb-i Tıbbiye, Evkaf ve Hazîne-i Hassa nezâretlerine tâyin edilmiştir.





Medîne Cennetülbâkî Mezarlığı



En son görevi olarak, 1861 yılında ve hayli zamandır arzu ettiği Harem-i Şerîf Meşîhati’ne memur edilen Zîver Paşa, 12 Haziran 1862 tarihinde bu görevinde iken vefat etmiş ve Medîne’de Cennetülbâkî Mezarlığı’na, Hz. Osman’ın kabri civarına, küçük yaştan beri okumakta olduğu bir Mesnevî nüshasıyla birlikte defn edilmiştir.