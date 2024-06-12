  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanımızın yanından çok memnun ayrıldık!

'Gazze'ye atom bombası atılmalı' diyen alçağın asker torunu öldü!

Çin'den ABD'nin hegemonyasını tarihe gömecek "BRICS" çağrısı!

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

Meksika Volkswagen işgücü iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

ABD Başkanı Biden yine gündem oldu! Herkes oynarken bakın o ne yaptı

Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor!

Putin’den Türkiye ve BRICS açıklaması! 'Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor'

CHP’li Murat Emir’in yalanını AK Partili Leyla Şahin Usta ifşa etti
Tarih 12 Haziran 1862: Zîver Paşa'nın vefatı (Katip)
Tarih

12 Haziran 1862: Zîver Paşa'nın vefatı (Katip)

Yeniakit Publisher
2024-06-12 05:09:00 -
12 Haziran 1862: Zîver Paşa'nın vefatı (Katip)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Katip Zîver Paşa'yı hayırla yâd ediyoruz.

Asıl adı Ahmed Sâdık olan Zîver Paşa, aynı zamanda Tanzimat döneminde dîvân şiiri geleneğini sürdüren ve Mevlevî muhibbi olan şairlerden biridir. 1208/1793 yılında İstanbul’da, Merkez Efendi Dergâhı karşısında bulunan evlerinde doğan Zîver Paşa’nın, yine bir Mevlevî muhibbi ve Defterhâne kâtiplerinden olan babası Mehmed Sâdık Münif Efendi, annesi ise Vâhide/ Vahîde Hanım’dır.

Zîver Paşa, tahsilini tamamlamasının ardından kâtip yardımcısı olarak girdiği Defterhâne ve Darphâne kalemlerinde yedi-sekiz yıl kadar çalışmış, Mevlevîliğe intisabı sebebiyle bir ara Devlet Kethüdâsı Hâlet Efendi’nin kâtipliğini yapmış; hatta onun 1238/1822 tarihinde Konya’ya sürgün edilmesi üzerine Zîver Paşa da onunla birlikte Konya’ya gönderilmiştir.

Hâlet Efendi’nin idam edilmesinin ardından sürgün yeri Balıkesir olarak değiştirilen ve bir süre sonra da affedilerek İstanbul’a dönen Zîver Paşa, çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş ve mesleğinde hızla ilerleyerek üç kez Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye âzâlığına getirilmiş, Musul ve Bağdat kapı kethüdâlıklarının yanı sıra, Mekteb-i Tıbbiye, Evkaf ve Hazîne-i Hassa nezâretlerine tâyin edilmiştir.


                              Medîne Cennetülbâkî Mezarlığı

En son görevi olarak, 1861 yılında ve hayli zamandır arzu ettiği Harem-i Şerîf Meşîhati’ne memur edilen Zîver Paşa, 12 Haziran 1862 tarihinde bu görevinde iken vefat etmiş ve Medîne’de Cennetülbâkî Mezarlığı’na, Hz. Osman’ın kabri civarına, küçük yaştan beri okumakta olduğu bir Mesnevî nüshasıyla birlikte defn edilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23