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Aktüel

12 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da hakkında dolandırıcılık suçlarından toplam 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:57:31 -
12 hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’da hakkında dolandırıcılık suçlarından toplam 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dolandırıcılık suçlarından toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen T.Ş.(39) Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan T.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi.

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