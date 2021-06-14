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Gündem 12 gün sonra temel atılıyor! Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulacağı nokta belli oldu
Gündem

12 gün sonra temel atılıyor! Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulacağı nokta belli oldu

Kanal İstanbul projesinin temeli 26 Haziran'da atılacak. Projenin başlamasına sayılı günler kala ilk kazmanın vurulacağı yer belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 15:45:00 -
12 gün sonra temel atılıyor! Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulacağı nokta belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, 'Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.

lkemizin lider olması için çalışıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk kazmanın vurulacağı yer

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Tören öncesi yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.
İşte ilk kazmanın vurulacağı o nokta;

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Yorumlar

Emrk

Biteceği bile belli olmayan kanala köprü
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Putsavar

kim ki KANAL İSTANBULA KARŞI ÇIKIYOR BİLİNE Kİ VATAN HAİNİDİR. 
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