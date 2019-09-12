12 Eylül'de neler oldu? 12 Eylül darbesini kim yaptı?

12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbenin bugün 39 yılı. Peki, 12 Eylül darbesini kim yaptı?

12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbenin 39. yılı. Bu nedenle askeri darbeden seneler sonra dünyaya gelenler 12 Eylül'de yaşananları ve askeri darbenin kimler tarafından gerçekleştirildiğini merak ediyor. Peki, 12 Eylül darbesini kim yaptı?

12 Eylül darbesini kim yaptı?

27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 darbelerinin ardından Türkiye 12 Eylül 1980'de bir kez daha darbe yaşadı. 12 Eylül'ü darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın başını çektiği grup gerçekleştirdi.

12 Eylül'de neler yaşandı?

12 Eylül 1980 günü ve sonrasında darbeciler hafızalardan, vicdanlardan silinmeyecek uygulamalara imza attı. Bu darbe Türkiye'ye karanlık bir dönem yaşattı. Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istendi. 517 kişinin “ölüm cezasına” çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edildi. Yüzlerce gazeteci için de binlerce yıla varan hapis cezaları istendi.