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Gündem 12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı
Gündem

12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı

Cuntacıların 12 Eylül 1980 Darbesi'ni, o dönemin birçok sanatçısı gibi destekleyerek, "Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözleri ile güzelleyen Sezen Aksu, Rize İkizdere'deki olaylar üzerinden, yüzde 52 oy oranı ile iktidara gelen AK Parti'nin meşruiyetini sorguladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 04:35:00 -
12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı

 Yeniakit.com.tr 

Sezen Aksu, 12 Eylül 1980 Darbesi'ni, dönemin birçok sanatçısı gibi destekleyerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizde her şeyin çıkmaza girdiği bir dönemde yönetime el koymuştur. Bence zamanında ve yerinde bir karar alınmıştır. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözleri ile değerlendirmişti.

İktidarın meşruiyetini sorguladı!

1980 yılında, vesayetçilerin yönetime el koymasını, 'Bence yerinde bir karar' sözleri ile değerlendiren Aksu, bugün de yüzde 52 oy ile iktidara gelen AK Parti'nin meşruiyetini sorguladı. Sezen Aksu, Rize İkizdere'deki olayları değerlendirdiği açıklamasında, sözlerine, "Bu memleket bizim." diyerek başladı. Ardından AK Parti hükümetini hedef alan Aksu, "İktidara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil. Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminin kaybetmişsiniz demektir." ifadelerini kullandı.

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