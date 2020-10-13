12 Ekim Pazartesi en çok hangi dizi izlendi? Reyting sonuçları

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne kadar izlendi? Total, AB ve ABC olarak üç kategoride toplanan reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dün akşam yayılanan programlar üzerinde yapılan reyting sonuçlarına göre, TRT 1’de yayınlanan Büyük Selçuklu Devletini, Sultan Melikşah dönemini anlatan tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, Çukur, Masterchef Türkiye, Sefirin Kızı, Yasak Elma gibi diziler vardı.

12 Ekim Pazartesi haftanın ilk gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Sefirin Kızı, Masterchef Türkiye reyting sonuçlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Reyting sonuçlarına göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi total, AB ve ABC kategorisinde de zirveye oturdu. İşte 12 Ekim Pazartesi reyting sonuçları

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ

1 Uyanış Büyük Selçuklu

2 Çukur

3 Masterchef Türkiye

4 Sefirin Kızı

5 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

6 Yasak Elma

7 Müge Anlı ile Tatlı Sert

8 Sefirin Kızı özeti

9 Esra Erol’da

AB REYTİNG SIRALAMASI 12 EKİM

1 Uyanış Büyük Selçuklu

2 Masterchef Türkiye

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Çukur

5 Yasak Elma

6 Sefirin Kızı

7 Uyanış Büyük Selçuklu özeti

8 Müge Anlı ile Tatlı Sert

9 Masterchef Türkiye özeti

10 Yasak Elma özeti