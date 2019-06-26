0553 313 94 23

12 Dev Adam’ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin’de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
12 Dev Adam’ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin’de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.


Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes’ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit’ten 3, Fenerbahçe’den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA’de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.


Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Oyuncu kadrosu


Doğuş Balbay - Anadolu Efes


Sertaç Şanlı - Anadolu Efes


A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes


J. Metecan Birsen - Anadolu Efes


Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes


Tolga Geçim - Anadolu Efes


Rıdvan Öncel - Banvit


Şehmus Hazer - Banvit


Ragıp Berke Atar - Banvit


Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen


Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen


Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko


Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko


Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta


Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta


Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta


Semih Erden - İstanbul BBSK


Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka


Muhsin Yaşar - Tofaş


Yiğit Arslan - Tofaş


Berkan Durmaz - Tofaş


Metin Türen - Türk Telekom


Cedi Osman - Cleveland Cavaliers


Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks


Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers


Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv



İdari ve teknik kadro


Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka


Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF


Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF


Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF


S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş


Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör


Kadir Korkmaz - İstatistik


Barış Kocaoğlu - Doktor


Burak Yağmur Öztürk - Doktor


Ali Onur Duran - Diyetisyen


İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen


Ertan Bedir - Kondisyoner


Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist


Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF


Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan


Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK


Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Macaristan'da
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    2. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    3. Enerji veren besinler nelerdir?
    4. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    5. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    6. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    7. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    8. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    9. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    10. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    11. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    12. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    13. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    14. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    15. VM Doğum Akademisi başlıyor
    16. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    17. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    18. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    19. TCMB döviz kurları
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    21. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    22. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    23. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    24. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    25. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    26. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    27. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    28. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    29. Batur: "Madde bağımlılığına karşı..
    30. Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik..
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler