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12 Dev Adam Super Cup'ta şampiyon oldu!

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen Super Cup mücadelesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı , Çekya’yı 89-80'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, Super Cup’ta ilk şampiyonluğuna ulaştı.

09 Eylül 2018 Pazar 00:00
12 Dev Adam Super Cup'ta şampiyon oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, VTG Süper Kupa'nın finalinde Çekya'yı 89-80 yenerek şampiyon oldu.

Milli takım, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıkları kapsamında katıldığı VTG Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.

Hamburg kentindeki Edel-optics.de Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Çekya, 28-14 önde tamamladı. Çekya, soyunma odasına da 51-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı 23'e kadar çıkaran Çekya, final periyoduna da 70-56'lık avantajla girdi.

Final periyodunda Türkiye, önemli bir dönüşe imza attı. Son çeyreğin ilk 5,5 dakikasında sayı yemeyen ve 18-0'lık seriyle 74-70 öne geçen ay-yıldızlı ekip, sahadan 89-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

A Milli Takım'da Scottie Wilbekin 24, Cedi Osman ise 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 00:00
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