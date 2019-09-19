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12 Dev Adam, dünya sıralamasında yükseldi

12 Dev Adam, FIBA eylül ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 15. sırada yer aldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:29
12 Dev Adam, dünya sıralamasında yükseldi

FIBA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIBA’nın resmi internet sitesinden paylaşılan listede son dünya şampiyonu İspanya ikinci sırada yer alırken, zirvede ABD bulunuyor. Avustralya 8 basamak yükselerek üçüncü sırada yer aldı. Çekya da Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla 14 sıra çıktı ve 10. basamakta kendine yer buldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 2 basamak çıkarak 15. sıraya yükseldi. Milliler Çin’de düzenlenen Dünya Kupası’nda gruplardan çıkamayıp, klasman maçları oynamıştı. 12 Dev Adam klasman müsabakaları sonrasında olimpiyat elemeleri oynama hakkı kazanmıştı.

Eylül ayında en fazla yükselişi 50 basamak çıkan (118) Belize yaparken, en fazla düşüşü ise 15 sıra geriye giden Jamaika (87) yaşadı.

FIBA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:

1 - ABD: 786.4
2 - İspanya: 731.5
3 - Avustralya: 673.6
4 - Arjantin: 670.5
5 - Fransa: 665.4
6 - Sırbistan: 661.6
7 - Yunanistan: 656.4
8 - Litvanya: 643.9
9 - Rusya: 606.4
10 - Çekya: 596.8
15 - TÜRKİYE: 524.6

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:29
  1. FIBA dünya sıralaması
  2. 12 dev adam
  3. basketbol
  4. dünya kupası

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