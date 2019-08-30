12 Dev Adam belli oldu FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi.

FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi.

31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin’de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik kadrosu belli oldu. Milliler, E Grubu’nda ABD, Japonya ve Çekya ile mücadele edecek. Başantrenör Ufuk Sarıca’nın belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Scott Jordan Vilbekin."

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