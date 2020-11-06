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Aktüel 12. Büyükelçiler Konferansı "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenecek
Aktüel

12. Büyükelçiler Konferansı "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenecek

Konferans 9-10 Kasım'da karma bir yapıda gerçekleşecek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:53:46 -
12. Büyükelçiler Konferansı "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 12'ncisinin "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" temasıyla 9-10 Kasım 2020'da düzenleneceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konferansın bu yıl ilk kez "karma" bir yapıda gerçekleşeceği, merkezdeki büyükelçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fiziken hazır bulunacağı, yurt dışındaki büyükelçilerin ise çevrim içi katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Büyükelçiler Konferansı'nın, dış politikanın eş güdüm ile planlaması açısından merkezi bir işlev gördüğü belirtilerek "Konferanslarda dış politikada geçtiğimiz yılın muhasebesiyle önümüzdeki döneme dair değerlendirmeler bütüncül bir yaklaşımla gündeme gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

2008'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Konferans'ın bu sene "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Bu tema, en az 500 yıllık bir geçmişe sahip Türk diplomasisinin geleneklerinden güç alırken yenilikçi girişimleri sayesinde, süreklilik ve değişimi harmanlayan dinamik niteliğini yansıtmaktadır." denildi.

Açıklamada, Konferans kapsamında, 9 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilere hitabında talimatlarını ifade edeceği, 10 Kasım'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyükelçilere hitap edeceği bilgisi paylaşıldı.

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