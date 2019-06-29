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12 bin öğrenciyle yaz spor okulları açıldı

Kahramanmaraş’ta 12 bin öğrencinin spor eğitimi alacağı yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:12
12 bin öğrenciyle yaz spor okulları açıldı

Kahramanmaraş’ta 12 bin öğrencinin spor eğitimi alacağı yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yaz spor okulları 16’ıncı kez kapılarını sporculara açtı. 7-14 yaş grubu öğrenciler futbol, tenis, kickboks, satranç, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve güreş gibi 34 branşta eğitim alabilecek. 24 Haziran-9 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan yaz spor okullarına 12 bin öğrenci katılıyor. 12 Şubat Stadyumunda gerçekleşen yaz spor okullarının açılışında öğrenciler kendi dallarında gösteriler yaptı.


Kahramanmaraş’ta 17 yıl önce 5 spor tesisinin bulunduğunu ve şuanda 65 spor tesisine sahip bir kent olduğunu söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, sağlam kafanın sağlam bir vücutta olabileceğini hatırlattı. Katılımın yoğun olduğunu söyleyen Kabakçı, “Hükümetimizin 17 yılda spora yatırım 81 il olmak üzere Kahramanmaraş’ımızda da 5 spor tesisimiz 65 spor tesisine çıktı. Gençlerimizin sağlam kafa sağlam vücutta düsturu vardır. 7’den 70’e herkesin spor yaptığı coşku ve yoğun katılımla spor yapmanın keyfini yaşıyoruz” dedi.


Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spor alanlarına yatırımların devam edeceğini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Burada rekor düzeyde bir katılım var. Bizim görevimiz gerek yerel yönetimler, gerekse mahalle ve ilçelerde talepleri karşılayacak. Genel dede her bir ihtiyaca uygun spor ihtiyaçları karşılamak bizim görevimizdir. Bizim bu spor alanlarını genişleterek gençlerimizi zararlı ortamlardan uzak kalmasını sağlayabiliriz. Tabi ki spor alanlarında yetenekli sporcularımızı da tespit ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 22:12
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