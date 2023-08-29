12 Bin 666 Öğrenciye Ücretsiz Spor Kursu

2022-2023 Eğitim döneminin sona ermesinin ardından Mamak Belediyesi 23 Haziran’da yaz spor kurslarını başlatmıştı. Kurslarda eğitim alan 12 bin 666 öğrenci, maratonu başarıyla tamamladı.

4-16 yaş aralığındaki çocuklara Yüzme, Voleybol, Basketbol, Taekwondo, Cimnastik, Masa Tenisi, Dart, Sayokan, Çocuk Zumbası, Boks, Modern Okçuluk, Özel Çocuklara Cimnastik, Trafik Eğitimi olmak üzere 14 farklı branşta kurslar verildi. Kurslara 6 bin 536 kız, 6 bin 131 erkek toplam 12 bin 667 öğrenci katılım sağladı.

Geleceğin Sporcularına Renkli Şölen

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda “Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleni” düzenlendi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse öğrencileri bu güzel şölende yalnız bırakmadı. Masa tenisinin başına geçen Başkan Murat Köse ve Kaymakam Ali Sırmalı, maçları ile bol alkış aldı.

Geleceğin olimpiyatçıları, eğitimlerin hakkını verdi. Küçüğünden büyüğüne öğrencilerin yaptığı sportif gösteriler, izleyenlerden tam not aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Mamak’ta Yaz Kış Spor Demeye Devam Edeceğiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yaz Spor Kursları Kapanış Şöleninde yaptığı konuşmada, “Bizler spora önem vermeye, sporcuya destek olmaya çalışmalarımızla, hizmetlerimizle devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Güzel Mamak’ımızda her bir çocuğumuz en az bir spor dalında lisans sahibi olsun. Bu yüzden birçok farklı alanda ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Yaz spor kurslarımız sona erdi ancak yeni eğitim öğretim dönemi ile beraber yine öğrencilerimizle, çocuklarımızla bir arada olacağız. Mamak’ta yaz kış spor demeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Murat Köse, öğrencilerle yakından ilgilendi; öğrenciler de Başkan Amcaları ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.