12 ay vadeli faizsiz kredi! Ayda sadece 16.888 lira ödeyerek araba sahibi olabilirsiniz

Son zamanlardada artan kur fiyatları ve yüksek vergiler nedeniyle tüketiciler uygun fiyatlı otomobilleri araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Otomobil devi Reanult’tan Megane Sedan modeli için faizsiz kredi kampanyası geldi.

Reanult Megan Sedan’a kampanya kapsamında 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faiz oranıyla aylık 16.888 lira ödeme fırsatıyla sahip olunabiliyor. Kampanyanın son günü ise 31 Ağustos 2024.

Reanult’un resmi web sitesinde yer alan kampanya açıklaması şu şekilde;

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, Megane Sedan modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir. Kampanyada, 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 16.888 TL’dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.

Finansman kampanyaları Renault Finans’ın şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları bireysel kullanımda Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) sigorta ürünü ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma sigorta ürününün satın alınmadığı durumda, Renault Finans’ın baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.