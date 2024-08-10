  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'nın en büyük rakibiydi! Gizli İHA sessiz sedasız sığınaktan çıkarıldı

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı!

Artık vatandaşa bedava olacak! Yürürlüğe girdi!

S-400'ler ateşlendi! Yeni füze sipariş edildi, Türk halkı 'Yok mu bunların bir karşılığı?' diye soruyor

Kapalı kalmaya devam edecek mi? Instagram için 'son düzlükteyiz' açıklaması geldi

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok
Ekonomi 12 Ağustos'ta Türkiye'de olacak
Ekonomi

12 Ağustos'ta Türkiye'de olacak

Yeniakit Publisher
2024-08-10 18:19:00 -
12 Ağustos'ta Türkiye'de olacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisinin 12 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 12 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23