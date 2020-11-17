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Gündem 11'i halen görevde! 11 kentte FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
Gündem

11'i halen görevde! 11 kentte FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün askeri yapılanması soruşturmasında aktif görevde olan 11 asker ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:46:00 -
11'i halen görevde! 11 kentte FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarla 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede ise Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde bu kişilerin FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T. oldukları tespit edildi.

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