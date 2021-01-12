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Ekonomi 115 bin 286 abone “Fesih Başvurusu”nda bulundu
Ekonomi

115 bin 286 abone “Fesih Başvurusu”nda bulundu

Abone sayısı 200 binden fazla olan elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ilişkin e-Devlet Kapısı üzerinden iptal başvurusu için 26 Ekim 2020’de başlayan uygulamadan bugüne kadar 115 bin 286 abone yararlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:39:00 -
115 bin 286 abone “Fesih Başvurusu”nda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ilişkin aboneliklerin iptali 26 Ekim 2020’den itibaren e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilmeye başlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 115 bin 286 abone, fesih işlemi için e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulundu. 

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