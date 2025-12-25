113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü
Balıkesir Edremit'te tarihi İstanbullu Hanı’ndan kopan parçalar yola düştü. Çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 113 yıllık geçmişe sahip İstanbullu Hanı’nda korku yaşatan bir durum yaşandı.
Bugün öğle saatlerinde tarihi İstanbullu Hanı’ndan gelen sesler üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemeleri sırasında, handan bazı parçaların koptuğu belirlendi. Olası çökme riskine karşı Edremit Belediyesi ekipleri ile polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı geçici olarak kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
{relation id:1969854 slug:'balikesirde-is-yerinde-korkutan-yangin-2-kisi-dumandan-zehirlendi'}