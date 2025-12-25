  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Can Holding dosyasında flaş tahliye kararı! Tutuklu bulunan o isimler artık serbest!

Merkez Bankası istatistikleri açıklandı: Hem dolar hem altın rezervi arttı

Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar

Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!

Bir yanda LGBT tehlikesi bir yanda nikahsız birliktelikler! İlahiyat profesörü açık açık uyardı

‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

50 bine yakın hükümlü salıveriliyor! Paket çıktı tahliyeler başladı

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Bakan Kacır ilan etti: Türkiye için 'Yapay Zeka' miladı! İki dev birim kuruldu
Yerel 113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü
Yerel

113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
113 yıllık tarihi han tehlike saçtı! Parçalar yola düştü

Balıkesir Edremit'te tarihi İstanbullu Hanı’ndan kopan parçalar yola düştü. Çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 113 yıllık geçmişe sahip İstanbullu Hanı’nda korku yaşatan bir durum yaşandı.

 

Bugün öğle saatlerinde tarihi İstanbullu Hanı’ndan gelen sesler üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin incelemeleri sırasında, handan bazı parçaların koptuğu belirlendi. Olası çökme riskine karşı Edremit Belediyesi ekipleri ile polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı geçici olarak kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de iş yerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi!
Balıkesir'de iş yerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi!

Yerel

Balıkesir'de iş yerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi!

Balıkesir'de akıl almaz olay: Cenazeler karıştı!
Balıkesir'de akıl almaz olay: Cenazeler karıştı!

Yerel

Balıkesir'de akıl almaz olay: Cenazeler karıştı!

{relation id:1969854 slug:'balikesirde-is-yerinde-korkutan-yangin-2-kisi-dumandan-zehirlendi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23