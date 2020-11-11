112 Acil Çağrı Merkezi vakalara ulaşma hızını artırdı

VAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, gereksiz aramaları süzerek sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ihbar hatlarının gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçiyor.

İçişleri Bakanlığının, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi; sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet veriyor.

175 kişinin istihdam edildiği merkezde, 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren "çağrı karşılayıcılar", vatandaşların dile getirdiği sorun, şikayet ve vaka bilgilerini aldıktan sonra ilgili birime yönlendiriyor.

Bu sayede asılsız ihbarları ve gereksiz aramaları eleyen görevliler, gerçek vaka bildirimlerini ilgili kurumların çağrı merkezlerine ileterek olaylara hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

Van'da hizmete açıldığı 2 Eylül'den bu yana yaklaşık 300 bin çağrının alındığı merkezde, yapılan aramaların yüzde 89'unun asılsız ve gereksiz olduğu belirlendi.

- "Olaylara daha hızlı müdahale ediliyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi sayesinde acil çağrıların tek merkezden kontrol edildiğini söyledi.



Merkezde şu an jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve orman yangın birimlerinin bulunduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Emniyet birimimizin de acil çağrı numarası, kısa süre içinde merkezin bünyesine alınacak. Vatandaşlarımız, acil durumlarda 156 Jandarma İmdat, 115 Polis İmdat, 110 itfaiye ,177 orman yangın, 112 Acil ve 122 AFAD numaralarını arıyordu. 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'nin hayata geçmesiyle vatandaşlar, bu numaralara 112'den ulaşabiliyor. Acil durumlarda hizmet veren tüm kurumlarımızı tek çatı altında topladık. Merkezimizde 175 kişi çalışıyor. Bütün çağrılar 'çağrı karşılayıcılar' tarafından karşılanıyor. Adres sormak, bilmediği bir numarayı veya araçların hareket saatlerini öğrenmek için arayanlar oluyor. Görevliler gereksiz aramaları süzerek önemli bir görev yapan sağlık, itfaiye, polis ve jandarma hatlarının meşgul edilmesini engelliyor. Bu sayede olaylara daha hızlı müdahale ediliyor."

- "Yüzde 89'u asılsız ve gereksiz çağrılar"



Merkezde, acil aramalarda kişinin bulunduğu konumun da harita üzerinden belirlendiğini aktaran Bilmez, müdahaleye giden ekiplerin sistem üzerinden takip edildiğini, bu sayede kaynakların da daha verimli kullanıldığını vurguladı.

Çağrıların görevliler aracılığıyla ilgili birimlere yönlendirildiğini anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Çağrı, sağlık birimini ilgilendiriyorsa sağlık ekiplerine anında yönlendiriliyor. Sağlık çalışanlarımız gelen çağrıyı değerlendirerek en ideal, en uygun konumdaki ekibin olaya müdahale etmesini sağlıyor. Merkezi ilimize kazandıran İçişleri Bakanımıza, ekibine ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Merkezde karşılaştığımız en büyük sorun, gereksiz çağrılar ve asılsız ihbarlar. Merkezimiz faaliyete geçtiği 2 Eylül'den bu yana yaklaşık 300 bin çağrıya karşılık verdi. Bu aramaların yüzde 89'u asılsız ve gereksiz çağrılar. Çağrı karşılayıcılarımız bu gereksiz çağrıları eliyor. Gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezi hattını meşgul edenler hakkında işlem yapılacak. İlk yardıma ihtiyacı olanların yardım almasını engellememek için bu hatların gereksiz yere meşgul edilmemesi gerekiyor."

- "Asılsız çağrılarda düşüş yaşandı"

Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül ise merkezdeki çağrı karşılayıcıların, 112 Acil Çağrı Hattı'na düşen çağrılara cevap verip gereksiz aramaları süzdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Sistem sayesinde asılsız çağrılarda düşüş yaşandı. Olaylara müdahale konusunda büyük bir zaman kazanma oluyor. Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemesi gerekiyor. Günlük bir çok ihbar alıyoruz ancak gelen ihbarların çoğu gereksiz aramalardan ibaret. Bu konuya daha çok duyarlı olmak lazım. Bir can bizim için çok önemli."