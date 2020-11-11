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İSLAM 11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-11 07:54:00 - 2020-11-11 08:12:21
11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَۚ  

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Elinizde nimet olarak ne varsa Allah’tandır.

 Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O’na yalvarırsınız."

 (Nahl Suresi - 53)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Sadece yaratıcı olduğundan dolayı değil, aynı zamanda nimet sahibi olduğu, hayatın devamı hususunda gerekli olan imkânları, bu arada insanların yiyip içtiği, servet kabul edip sevinç duyduğu nimetleri, sağlık ve âfiyeti ihsan ettiği için, bütün bunları verenin başkası değil yalnız O olduğu, başlarına bir sıkıntı gelince O’na yöneldikleri, yönelmeleri gerektiği için de O’nu Rab olarak bilip O’na itaat etmeleri gerekir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 406

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"İnsanların en hayırlısı; ömrü uzun olup, ameli güzel olandır.

 İnsanların en şerlisi ise; ömrü uzun, ameli kötü olandır.”

 (Tirmizî, Zühd, 22)

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