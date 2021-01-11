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İSLAM 11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-11 08:02:00 - 2021-01-11 08:04:37
11.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُۜ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَم۪يدُ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O’dur. Gerçek dost ve koruyucu,   her türlü hamde lâyık olan O’dur."

 (Şûrâ Suresi - 28)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü o (küçük günah)lar bir kimsede birikirler de neticede onu helâk   ederler."

(Ahmed, I, 402-403; V, 331)

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