1100 TL yardım başvuru ekranı | Geçtiğimiz sene nisan ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere, faz 1 ve faz 2 şeklinde 1000’er lira yardım yapıldı. Faz 1 ve faz 2 ödemelerinde vatandaşlardan başvuru alınmadı, halihazırda sosyal destek alan hanelere yardım yapıldı. Sonrasında ise faz 3 ödemeleri başladı. Faz 3 içinse vatandaşlar başvuru yaptı. Son olarak tam kapanma sürecinde de vatandaşlara 1100 tl yardım yapılacağı açıklandı. Peki, başvurular ne zaman nasıl yapılıyor?

1100 TL yardım parası başvurusu başladı mı? Kimler sosyal yardım alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

1100 TL yardım başvurusu E Devlet üzerinden yapılıyor. Sisteme TC kimlik numaranız ve E Devlet şifrenizle giriş yaparak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. TC kimlik numarası 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe, 8 olanlar ise cuma günü başvuru yapabiliyor. Hafta sonu ise TC kimlik numarası son hanesine bakılmaksızın herkes başvuru yapabiliyor.

Tam kapanma yardımına; memurlar, kamuda çalışanlar, emekliler, işsizlik ödeneğinden yararlananlar başvuru yapamıyor.

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