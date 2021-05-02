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Ekonomi 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Ekonomi

1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardım başvurusu için süreç devam ediyor. 1000 TL yardım başvurusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuştu. İşte 1100 TL pandemi yardım başvurusu ve sonuç sorgulama sayfası...

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:19:00 -
1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

e-Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı!

1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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