11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine kan akıttı

Aydın Nazilli’de meydana gelen korkunç olayda, hayatını kaybeden kişinin kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Kuruoğlu olduğu, cinayeti işleyen Ali E.'nin ise aynı yerde 2009 yılında bir kişiyi daha silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, gece 23.30 sıralarında Adın’ın Nazilli ilçesinde Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde oldu. Husumetli olan Ali E. ile Yasin B. Sokak ortasında karşılaştı. Henüz Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu'na geldi. Zanlı Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Hasan Kuruoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.