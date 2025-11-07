11 yaşındaki otizmli çocuktan haber alınamıyor!

Elazığ Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi.

Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HER YER ARANIYOR

Ekiplerin termal drone desteğiyle havadan, iz takip köpeği ile karadan başlattığı arama kurtarma çalışması, 3’üncü günde de sürüyor. Arama alanını genişleten ekipler, bölgede dere yatakları, ağaçlık alanlar ve mısır tarlalarında çalışma yürütüyor.

Çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Karayolları Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katıldı.

"BULUNANA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, şu ana kadar Veysel'e ait ize ulaşılmadığını ifade ederek, "3 gündür 11 yaşındaki otizmli çocuğumuz Veysel Bilen’i arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 3 gündür 30 kilometrelik bir alan taranmaktadır. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ekipleri, AFAD, belediye, Karayolları ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Aileyle görüştüğümüzde, çocuğun nereye gidebileceğini sorduğumuzda suyu sevdiğini söylemişlerdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, su bölgelerine intikal etti. Orayı taradılar. Bölge sazlık ve ağaçlık olduğu için taramaları sabah 08.00 itibarıyla yeniden başlattık. Ekiplerimiz şu an olay yerindeler.

Dışarıdan gelen ekipleri de organize ediyoruz. Bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek. Toplamda yaklaşık 250’ye yakın ekiple arama faaliyetlerimiz sürüyor. Bölgeden takviye drone talep ettik.

Malatya ve Diyarbakır AFAD’dan termal görüntülü drone'lar talep ettik. Onlar da ilimize ulaştı. Onlar da faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar Veysel çocuğumuza ait herhangi bir iz, işaret, delil elde edemedik. Emniyet adli yönünü de inceliyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık.” diye konuştu.