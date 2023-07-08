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Gündem 11 yaşındaki çocuk, ailesine öyle bir acı yaşattı ki… Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca babasının kulübesine gidip…
Gündem

11 yaşındaki çocuk, ailesine öyle bir acı yaşattı ki… Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca babasının kulübesine gidip…

Yeniakit Publisher
2023-07-08 17:11:00 -
11 yaşındaki çocuk, ailesine öyle bir acı yaşattı ki… Çok korkunç! Annesinden istedi, alamayınca babasının kulübesine gidip…

Erzurum'un İspir ilçesi Çiçekli mahallesinde Yavuz Selim Kahveci babasına ait barakada ölü olarak bulundu. 11 yaşındaki Kahveci'nin intihar ettiği belirtiliyor.

Erzurum'un İspir ilçesi Çiçekli mahallesinde Yavuz Selim Kahveci babasına ait barakada ölü olarak bulundu. 11 yaşındaki Kahveci'nin intihar ettiği belirtiliyor.

 

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde annesinden traktörün anahtarını isteyen Yavuz Selim Kahveci (11) anahtarı alamayınca babasına ait kulübenin anahtarını alarak buraya gitti.

Oğlundan haber alamayan anne kulübeye gidince oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan Yavuz Selim Kahveci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Cenaze otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp kurumuna sevk edilirken güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. Yavuz Selim Kahveci’nin intihar ettiği belirtiliyor.

 

 

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