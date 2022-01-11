11 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi kendini iyiden iyiye hissettirdi. Bu sebeple vatandaşlar güncel rakamları araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?
Koronavirüs salgınında vaka sayıları tırmanışa geçti. Milyonlar bu sebeple günlük vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?
11 Ocak koronavirüs vaka sayısı | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN” paylaşımında bulundu.