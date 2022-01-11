11 Ocak 1997: Genelkurmay Genel Sekreterinin 28 Şubat Darbesini İtiraf Etmesi

28 Şubat 1997 Darbesinin en önemli aktörlerinden biri de General Erol Özkasnak idi. Özkasnak, Hulki Cevizoğlu'nun Cevizkabuğu programında "Bu darbedir, postmodern bir darbedir.28 Şubat, günün koşullarına uygun bir yöntemde gerçekleştirildi. O günün dünya ve ülke koşullarında 12 Mart ve 12 Eylül gibi klasik bir müdahale yapılamazdı" (Kanal 6,2001) diyerek Darbenin sahipliği ile ilgili en net açıklamalardan birini yapmıştı.Özkasnak daha sonra bir başka ortamda enteresan bir şey daha söyledi:“Biz aslında 28 Şubat'ı 11 Ocak'ta Demirel'i Genelkurmay Başkanlığı'na çağırarak başlattık”.(Yeni Şafak,2012)





Erbakan’ın MGK toplantısıyla ilgili olarak uyum içindeyiz açıklamasına Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak“Ordu Atatürk’e inananlarla uyum içindedir.Her türlü irtica Türkiye için büyük tehlikedir ve irtica ile mutlaka mücadele edilecektir.”(Birand ve Yıldız,2012:215) şeklinde cevap vermişti.

Dönemin mağdurlarından Mehmet Ali Birand Darbe günlerinde yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Erol Özkasnak, Mehmet Emin Karamehmet'i Ankara'ya çağırıyor ve kendisini ayakta bekletiyor. Bir yandan da telefonda Teoman Koman ile konuşuyor. 'Karaahmet mi Karamehmet mi onu çağırdım geldi. Ve şu an tebliğ ettiriyorum kendisine paşam, merak etmeyin' diyor. Ve sonra benim çıkarılmam için tebligatı Erol Özkasnak yapıyor Karamehmet'e. Özkasnak Paşa Erol Aksoy'u arayıp tehdit etti ve o da yayından kaldırıldı. (Habertürk,2011)







Zafer Mutlu da bu anlamda şu bilgiyi nakleder: Telefon almadık mı Genelkurmay’dan , tabii aldık. Ben Genelkurmay ikinci başkanı Erol Özkasnak tan aldım. Üç dört defa aldım. Bana telefonda Cengiz Çandar’ı Mehmet Altan’ı Gülay Göktürk’ü Ali Bayramoğlu’nu atmamı çok net bir şekilde telkin etti. (Birand ve Yıldız,2012:233)

Özkasnak, medya mensuplarından kimini tankla kimini süngüyle açıkça tehdit ediyordu:1999'da Etimesgut'taki Zırhlı Tümen Komutanlığı'na atanan Özkasnak ile gazeteci yazar Hasan Cemal arasında ilginç bir diyalog geçti. Genelkurmay Karargâhı'ndaki resepsiyonda Özkasnak, Hasan Cemal'in kulağına eğilerek "Özlemişsinizdir belki, arada sırada uğrayın da size tank sesi dinleteyim" dedi. Erol Özkasnak, Mehmet Altan için de“Onu süngüye oturtup Güneydoğu’da dolaştırırım” demişti. (Düzel,2010)

Özkasnak, 28 Şubat'tan önce dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın danışmanı İlnur Çevik'i Karargah'a çağırarak Erbakan hakkında televizyon programlarında olumsuz açıklamalar yapmasını istedi. "Erbakan'ın istifasını istiyoruz. Yeni hükümet kurulacak. İstifa etmezse, işin sonu darbeye gider. Biz kararlıyız, gerekirse süngü bile kullanırız" dedi. (Çevik,2012)

11 Ocak 2018: Bir Vatandaşın TBMM Önünde Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakması

Borç batağında olduğunu iddia eden bir vatandaş,Meclis önünde kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş, “Bir vekil derdimi dinlese kendimi yakmazdım’ dedi.







11 Ocak 1999: Bülent Ecevit başkanlığında Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık hükümeti kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti kuruldu; Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık hükümeti. Bülent Ecevit 4. kez başbakan oldu.