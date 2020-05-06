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Aktüel

11 Mayıs’ta açılacak berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında faaliyetlerine geçici bir süre için ara verilen berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta tekrar çalışmaya başlayacaklarının duyurulmasının ardından, salonlarda hazırlıklar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:29:04 -
11 Mayıs’ta açılacak berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, korona virüsle mücadele kapsamında faaliyetlerine geçici bir süre için ara verilen berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta tekrar çalışmaya başlayacaklarının duyurulmasının ardından, salonlarda hazırlıklar başladı.


Edirne Valiliği, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi tarafından oluşturulan 3 ekip, ilçe genelinde toplam 154 berber ve kuaför salonunu dezenfekte etti.


11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da açılacak berberlerin Alparslan Türkeş Meydanı’nda düzenlenecek olan bir törenle iş yerlerine uğurlayacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Sabah saat 09.00’da berberlerimize çağrı yapacağız, meydanda toplanıp Bismillah diyerek makaslarıyla oradan iş yerlerine uğurlayacağız. Burada da kendilerine siperlik, maske paketi ve kolonya ikram edeceğiz" dedi.

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