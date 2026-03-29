Spor
11 maçta 23 puan: Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına taktik dersi!

11 maçta 23 puan: Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına taktik dersi!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, yerli ve milli dehası Fatih Tekke yönetiminde adeta tarih yazıyor. "İstanbul takımlarına karşı geçit yok" diyen Bordo-Mavili fırtına, bu sezon Boğaz’ın ekiplerine karşı çıktığı 11 maçta tam 7 galibiyet alarak 23 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz’in aslanları, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor.  

Trendyol Süper Lig'de Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında 11 maçta 7 galibiyet alarak 23 puan topladı ve toplam puanının yüzde 38,3'ünü bu rakiplerden elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında 11 maçta 23 puan topladı.

Ligde geride kalan 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 11 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İSTANBUL TAKIMLARIYLA OYNADIĞI MAÇLAR

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçını kazandı.

Trabzonspor, 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Sezonun 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin ikinci yarısında ise 19. haftada Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Trabzon temsilcisi, söz konusu rakiplere karşı ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe karşısında evinde 3-2'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1, en son oynadığı ikas Eyüpspor'u da İstanbul'da 1-0 yendi.

60 PUANIN 23'ÜNÜ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Trabzonspor, sezonda İstanbul takımları karşısında hanesine 23 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.

Ligde 60 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 38,3'ünü elde etti.

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 11 karşılaşmada 2,09 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 22 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

HİZİPSAVARb

bu takım formayı havaya atsan tutanlar o maçları alacak kalitede. bu hafta eğer gs yenemesin kusura bakmasın ama fatih küçük takımları hocası olarak kalacak.
