11. İsmail Akçay Yol Koşusu’nda kalp krizi geçirdi!

Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 11'incisi düzenlenen yol koşusu, Balıkesir'de yapıldı.

Altıeylül Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen ve Balıkesir Atatürk Stadı'ndan başlayan 11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 12,5 kilometrelik parkurda 80'i kadın 383 atlet katıldı.

Yarış öncesi katılımcılara hitap eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sporcuları Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İsmail Akçay adına 11'inci kez düzenledikleri bu yarışın hayırlı olmasını dileyen Avcı, "İnşallah bundan sonra da uzun seneler bu yol koşusunun devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adına etkinlik düzenlenen İsmail Akçay da Türkiye'yi 28 ülkede temsil ettiğini aktararak, "Böyle organizasyonlar kişi öldükten sonra yapılır, ben sağlığımda bu organizasyonları, yarışmaları gördüm. O bakımdan emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

Yarışı erkeklerde Etiyopyalı Kefyalew Deja Buruse kazanırken, Ramazan Özdemir ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci, Sümeyye Erol ikinci, Demet Dinç üçüncü sırayı aldı.

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verdi.

Binbaşı hayatını kaybetti

11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan binbaşıAli Demir'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, üzüntü yaşattı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında görev yapan binbaşı Ali Demir, yarışın son metrelerinde bir anda yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir, sağlık ekibince kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.