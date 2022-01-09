107.yıldönümünde 107 bin hatim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kars’ta sabah namazının ardından Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yılı dolayısıyla şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı.

Kentteki Evliya Camisi’nde buluştuğu vatandaşlara sabah namazını kıldıran Erbaş, şehitler için dua etti.

İlahilerin de söylendiği programda Erbaş, şehitler için Türkiye genelinde okunan 107 bin hatmin de duasını yaptı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, duanın öneminden bahsederek, “Birbirimize yaptığımız en çok dua ‘Allah razı olsun’ şeklinde olmalı, en büyük dua budur. Elhamdülillah bizim dilimizden düşmeyen, teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur. Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik” diye konuştu.

Programın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Erbaş, daha sonra kentteki bir otelde din görevlileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti

Bu arada; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukları boş zamanlarda, bilmediklerini öğrenmeleri için camilere davet etti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Tepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kur’an kursu, cami, çok amaçlı salon ve lojmanın yer aldığı Sarıkamış Müftülük Külliyesi’nin açılışında, Kur’an-ı Kerim okundu.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, müftülüklerin Mescid-i Nebevi’nin şubeleri olduğunu söyledi.

Hazreti Peygamber’in diyanet hizmetlerini Mescid-i Nebevi’den yönettiğini ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

“Bugün 81 il 922 ilçede diyanet hizmetlerini, Kur’an kursları ve camilerdeki 150 bin civarındaki din görevlisiyle yürütüyoruz. Ülkemizde her yerde, her köyde, her bölgede mezraya varıncaya kadar, milletimizin yanında olan bir kurumuz. Doğumundan ölümüne kadar hatta öldükten sonra da insanlarımızın duasıyla, okumasıyla onların ruhlarına Kur’an-ı Kerim okuyup bağışlama şeklinde hocalarımız hep insanımızın yanında ve yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Camiler sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda mektep ve medrese”

Erbaş, ülkedeki 90 bin caminin sadece ibadet edilen yer değil, aynı zamanda mektep ve bir medrese olduğunu belirterek, camilerdeki hocaların cami dersleri yaptığına işaret etti.

Gittiği her yerde cemaati cami derslerine davet ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

“Çocuklarımız okula gitmedikleri zamanlarda, hafta sonlarında camilerimize gelsinler, bilmediklerini öğrensinler. İslam, ilim, irfan, bilgi ve hikmet üzere medeniyetini kurmuş bir dindir. Bilimden, insandan, bilgiden ve hikmetten yoksul olduğumuz zaman geri kalırız. Maddi ve manevi olarak ilerleyemeyiz. İşte bu şehitler diyarı, bundan 107 yıl önce binlerce dedemizin şehit olduğu bu topraklarda medeniyetimizin unsurlarına ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok Rabbimiz’in rızasına uygun işler yapmış oluruz.”

Bedir’den bugüne vatan, bayrak, ezan ve namus için canını veren şehitlere rahmet dileyen Erbaş, gaziler için de sağlıklı uzun ömürler temenni etti.

İlçe Kaymakamı Doğan Kemelek, AK Parti Kars milletvekilleri Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan ile İl Müftüsü Yusuf Eviş’in konuşma yaptığı programının ardından külliyenin yapımına desteklerinden dolayı esnaflara plaket verildi.