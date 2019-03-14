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1071 Malazgirtspor'a büyük onur

Muş’un Malazgirt ilçesinin tek futbol kulübü olan 1071 Malazgirtspor Kulübüne Yeşilay Cemiyeti tarafından başarı plaketi verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:37
1071 Malazgirtspor'a büyük onur

Muş’un Malazgirt ilçesinin tek futbol kulübü olan 1071 Malazgirtspor Kulübüne Yeşilay Cemiyeti tarafından başarı plaketi verildi.

 

Yeşilayın desteği ile 1071 Malazgirtspor Kulübü tarafından yürütülen ‘Hayata Sporla Yeşil Işık Yak’ projesi kapsamında Malazgirt’te bağımlılıktan uzaklaştırılan 12-17 yaş arasındaki 150 çocuk ve genç arasında sporcu seçmeleri yapılarak takımlar kuruldu. Sporcuların kıyafet ve malzeme ihtiyaçları da Yeşilayın desteğiyle hayata geçen proje kapsamında karşılandı.

 

Elemelere katılan 400 aday arasından seçilen 150 yetenekli genç sporcuya 2-6 ay sürelerde futbol eğitimi verilerek, 5 yaş grubunda takımlar kuruldu. Bu takımlardan U-15 takımı, Muş il şampiyonluğunu kazandı. İkinci olan U-13 oyuncuları da, Muş’un en centilmen takım unvanını aldı.

 

Büyük başarılar üzerine Yeşilay tarafından İstanbul’a davet edilen 1071 Malazgirtspor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ve futbolculara başarı plaketi verildi. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, başarı plaketini 1071 Malazgirtspor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli’ye takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

 

Başkan Türeli ise, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’e Malazgirtli gençler adına teşekkür ederek, “Sultan Alpaslan torunları olarak çok onurlu ve gururluyuz. Yeşilay tarafından bize verilen bu büyük onurda pay sahibi olan Proje Uzmanı Engin Sevinç Beye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeşilay Genel Başkanımız Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün daveti üzerine ben ve sporcu kafilemiz İstanbul’a gittik. Sigaradan, uyuşturucudan ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklarımız rüya gibi bir tatil yaşadılar. Türkiye’nin önemli derbilerinden olan Başakşehir-Fenerbahçe maçını izlemenin keyfini yaşadılar. Ben şahsım ve tüm Malazgirt halkı adına Yeşilay Cemiyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

Başkan Türeli, bu büyük başarıda en büyük pay sahibi olan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’a da Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk tarafından onur plaketi verildiğini belirterek, “Kaymakamız orada olamadıkları için, plaketini kendisine sunmam için bana teslim ettiler. Bende Yeşilay adına kaymakamımıza onur plaketini takdim edeceğim. Bende kaymakamımıza bizlere verdikleri sonsuz desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük projemizin ikinci etap çalışmalarına çok yakında başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:37
  1. Muş
  2. İstanbul
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