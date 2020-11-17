104 kez ağır müebbet istenen Suruç’taki canlı bomba davasının sanığı beraatini talep etti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmayı HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da izledi. Davada iki firari 3 sanık hakkında 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.