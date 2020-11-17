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Gündem 104 kez ağır müebbet istenen Suruç’taki canlı bomba davasının sanığı beraatini talep etti
Gündem

104 kez ağır müebbet istenen Suruç’taki canlı bomba davasının sanığı beraatini talep etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:54:00 -
104 kez ağır müebbet istenen Suruç’taki canlı bomba davasının sanığı beraatini talep etti

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmayı HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da izledi. Davada iki firari 3 sanık hakkında 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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