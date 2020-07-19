104 Bosch işçisi hastaneye kaldırıldı!
Bursa Bosch fabrikasında öğle yemeğinin ardından yedikleri yemekten 104 işçi zehirlendi. İşçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bursa Niliüfer ilçesindeki Bosch fabrikasında verilen akşam yemeğinin ardından işçiler ishal, kusma, karın ağrısı, halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Fabrikada, işyeri temsilcileri işçilere koronavirüs salgını nedeniyle değil besin zehirlenmesinden dolayı rahatsızlıkların yaşandığını söyledi. 08:00-16:00 vardiyasında çalışan 104 işçi fabrikadan çeşitli hastanelere sevk edildi.