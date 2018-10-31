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104 askerin katili terör örgütü YPG’nin 2 numarası oldu!

ABD’li generallerin helikopterde gezdirdiği Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten 104 Mehmetçiğin katili Çiya Kobani kod adlı Suriyeli terörist Simi, terör örgütü PKK/YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
104 askerin katili terör örgütü YPG’nin 2 numarası oldu!

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’nin askeri operasyonlarının başına ABD tarafından Çiya Kobani kod adlı Azad Simi getirildi. Azad Simi’nin ABD’nin YPG ile Deyrizor yakınındaki DEAŞ’lılara yapılacak hibrit operasyonlarını yönetecek. Simi’nin Deyrizor’un doğusunda yer alan Suriye-Irak sınırındaki Hajin kenti yakınlarına gittiği öğrenildi.

ABD’Lİ GENERALLERLE AYNI HELİKOPTERDE 

Çiya Kobani kod adlı Azad Simi geçtiğimiz Nisan’da ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel’le görüşmüş ve el sıkışırken görüntülenmişti. Simi, Temmuz ayında tekrar ortaya çıktı. Bu kez Dashisa bölgesine giden DEAŞ ile mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı General Paul E. Funk ile koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard’la birlikte ‘Kara Şahin’ olarak bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikopterle yapılan inceleme gezisine katıldı. 

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Azad Simi, yaptığı eylemlerle Türkiye’de de aranıyor. 1992’de Suriye’de terör örgütüne katılan Kobani doğumlu Simi, uzun süre Kuzey Irak’ta kaldı. Güvenlik güçleri 2007 ile 2011 yılları arasında örgütün Hakkari sorumlusu olduğunu tespit etti. Daha sonra ise Suriye’ye geçti. Simi daha önce YPG’nin özel kuvvetler sorumlusu olarak biliniyordu.

DAĞLICA VE AKTÜTÜN SALDIRILARININ FAİLİ

Simi’nin 2007’de 12 askerin şehit edildiği Dağlıca karakolu, 2008’de 17 şehidin olduğu Aktütün karakolu ve 2011’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 25 askerin şehit edildiği saldırıları planlayan ve yürüten isim olduğu belirtiliyor. Azad Simi ayrıca sınır hattındaki 12 karakola yapılan 104 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıların emrini veren isim olarak Van, Hakkâri ve Şırnak Başsavcılıkları tarafından aranıyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Hakkari
  4. ypg
  5. Azad Simi
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