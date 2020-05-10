  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

102 yaşındaki Ayşe nine "Anneler Günü"nde unutulmadı

Hatay’da İçişleri Bakanlığı ve Hz.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:37:00 -
102 yaşındaki Ayşe nine "Anneler Günü"nde unutulmadı

Hatay’da İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Asırlık Çınarlar" projesi kapsamında 102 yaşındaki Ayşe Kahriman’ı ziyaret eden Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Ayşe ninenin Anneler Günü’nü kutlayarak adına dikilen ağaç için plaket takdim etti.


Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan Ayşe Kahriman’ı Anneler Günü’nde Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve beraberindeki heyet sürpriz yaparak evinde ziyaret etti. 102 yaşındaki Ayşe Kahriman’ın Anneler Günü’nü kutlayan Tetikoğlu, projenin 81 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, “İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı’nın organize ettiği 100 yaş üzerindeki annelerimizin Türkiye çapında böyle bir organizasyona imza attılar. Bizlerde Ayşe Kahriman teyzemizi ziyaret ettik. Aynı zamanda İçişleri Bakanımızın mektubunu vereceğiz. Orman Genel Müdürlüğü’nün de yaptığı proje kapsamında Sakarya’da oluşturulan bir ormanda 100 yaş üzerindeki annelerimiz adına birer ağaç dikimi yapıldı” dedi.


Tetikoğlu, sohbet ettiği Ayşe Kahriman’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mektubunu vererek, adına dikilen ağaç için plaket takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı