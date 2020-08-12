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Dünya

102 gündür vaka görülmemişti: O ülkede koronavirüs paniği

102 gündür gündür yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda'da koronavirüs paniği yaşanıyor. Ülkede bazı vatandaşların koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine ülkenin başbakanı Jacindia Ardern, geçici kısıtlamaların yeniden başlatıldığını açıklayarak vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 05:20:00 -
102 gündür vaka görülmemişti: O ülkede koronavirüs paniği

Koronavirüsle mücadelede dikkat çeken ve 102 gündür yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan Auckland kentine bağlı bir tatil kasabasında, bazı vatandaşların koronavirüs semptomları gösterdikleri tespit edildi. Ülkenin başbakanı Jacindia Ardern ise, vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

"Sanki Covid-19 çevrenizde varmış gibi davranın." şeklinde konuşan Jacindia Ardern, geçici kısıtlamaların yeniden başlatıldığını bildirdi. Koronavirüs semptomları taşıyan vatandaşların test sonuçları ise henüz açıklanmadı.

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