101 ülkeye pul biber satıyoruz

Bu ihracattan 6 milyon 817 bin dolar girdi sağlandı. Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Danimarka, Malta, Tacikistan, Ekvator Ginesi, Küba, Togo, Fas, Nijer, Japonya ve Gana’nın da aralarında bulunduğu 101 ülkeye pul biber satıldı. İhracatta ilk sırayı 1 milyon 519 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 908 bin dolarla Hollanda ve 885 bin dolarla İngiltere izledi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatının 2022 yılı içerisinde sürekli artarak devam etmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Kızıldemir, ürünün getirisinin yüksek olduğunu söyledi. Kızıldemir, şöyle konuştu: “Pul biber üretiminin önemli bir kısmı Şanlıurfa’da yapılıyor. İhracat rakamlarımızın 2022 yılında artarak devam etmesi üreticilerimiz, ihracatçılarımız açısından sevindirici. Yeni sezon isot üretiminin önemli bir kısmı yapıldı, üretimler devam ediyor. Bölgede bu yıl biber üretim alanlarında düşüş yaşandı, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi biber eken çiftçilerimiz de desteklenirse bu üretim miktarları istenilen seviyelere gelir. Bu sayede üretim fazla olduğu için ihracat rakamlarımız da daha yukarıya taşınabilir. 2022 sonuna kadar ihracatın daha da yukarı rakamlara ulaşacağına inanıyoruz. Birçok ihracatçı firma Şanlıurfa’dan ve Güneydoğu’da üretilen bu pul biberleri ihraç ediyor, artan taleplerle önümüzdeki yıllarda pul biberimizin daha fazla ülkeye gönderilmesini bekliyoruz.”