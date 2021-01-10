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İSLAM 10.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-10 08:41:00 -
10.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراًۜ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah’tır.

 Şüphesiz Allah insanlara karşı lutufkârdır, ama insanların çoğu şükretmez."

 (Mü'min Suresi - 61)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

TEFSİRİ:

 Allah’ın, gecesiyle gündüzüyle, yeriyle göğüyle tabiatın kuruluş ve düzenini insanoğlunun varlığına ve yaşamasına ne kadar elverişli kıldığına, ayrıca insanın yaratılışındaki uyum ve güzelliğe dair özet bilgi verilerek insanlığı Allah’a dua ve ibadet etmeye çağıran 60. âyetin gerekçesi gösterilmektedir.

Zamanımızda özellikle elektriğin yaygın kullanımı sayesinde geceleri de kısmen aydınlık hale gelebilmekle beraber hiçbir yapay ışık ve aydınlatma aracının güneşe olan ihtiyacımızı tamamıyla ortadan kaldırması mümkün değildir. Ayrıca gerek elektriğin keşfi gerekse diğer ışık ve ısı imkânlarının geliştirilmesi, Allah’ın tabiata hâkim kıldığı düzen ve insana verdiği akıl sayesinde mümkün olmaktadır.

Şu halde Allah’a dua, ibadet ve şükretmeyi gerektiren bütün sebepler devam etmektedir ve edecektir. Buna rağmen belirtilen türden nimetlerin anlamını ve değerini kavrayıp şükrünü eda edenler bulunduğu gibi bazıları bu lutufların sahibi olan Allah’ı inkâr eder, bazıları da mümin olmakla birlikte gafletlerinden dolayı şükürde kusur ederler.

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah Teâlâ Hazretleri meleklerine şöyle emreder: Kulum kötü bir amel yapmak isteyince, onu yapmadıkça   yazmayın. Yapınca, onu aleyhine bir günah olarak yazın.

 Eğer benim rızamı düşünerek terketti ise, bunu onun lehine bir sevap yazın.

 Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince, yapmasa bile onu, lehine bir sevap olarak yazın. Eğer onu yaparsa, en az   on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar ona sevap yazın."

 (Buhari, Tevhid, 35; Müslim, İman, 203, 205)

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