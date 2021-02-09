1000 TL pandemi ödeme başvurusu nasıl yapılıyor? Pandemi ödemesine kimler başvuru yapabilir?

Devletin vatandaşlara yaptığı sosyal destek ödemeleri devam ediyor. Daha önce iki defa başvuru alınan 1000 TL pandemi destek ödemelerinin 3. başvuru alımının da açıldığı duyuruldu. Vatandaşlar TC kimlik numaralarının son hanelerine göre başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Pandemi ödemesi kimler başvurabilir?

Şu kişiler hariç pandemi ödemesine bütün vatandaşlar başvuru yapabilirler:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi ödeme başvurusu toplamda 3 aşamada gerçekleşmektedir.

İlk aşamada TC Kimlik Numarası, isim - soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler istenecek.

Bu bilgiler girildikten sonra devam et butonuna basılacak.

Sonraki sayfada başvuran kişi, bilgilerinin doğru olup, olmadığını kontrol ettikten sonra başvuru işlemi tamamlanacak.