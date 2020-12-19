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Ekonomi 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. 1000 TL yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 E-Devlet ile Pandemi sosyal yardım başvuru sonucu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:41:00 -
1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs döneminde muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası vermeye başlamıştı. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor.

1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

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