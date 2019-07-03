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1000 STK’dan TBMM’ye çağrı! “Batı’ya göre değil, Müslümanlara göre düzenleme yapın”

Bugün TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İstanbul Sözleşmesinin Etkin Kullanılması ve İzlenilmesi Alt Komisyonu’nun 6284 sayılı kanunun devamından yana olan STK’larla yapacağı toplantıya 1000’in üzerinde STK’dan tepki geldi. Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde açıklama yapan STK’lar, TBMM’ye çağrıda bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
1000 STK’dan TBMM’ye çağrı! “Batı’ya göre değil, Müslümanlara göre düzenleme yapın”

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

TBMM’de şu sıralarda toplanan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Feminist ideolojinin sözcülüğünü yapmakla eleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türk Kadınlar Birliği, Gökkuşağı İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP), Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)’dan oluşan STK’ların katılımıyla bir toplantı gerçekleştiriyor. “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” başlıklı toplantıya Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde toplanan 1000 STK’dan tepki geldi.

Milletin vekilleri milletin değerlerine göre yasa yapsın

TBMM’de yapılan toplantıda Feminist ideolojiyi savunan birkaç derneğin muhatap alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu derneklerin faaliyetlerini yakından biliyoruz. Müslüman bir toplumun aile hayatına uygun olmayan, ‘cinsiyet eşitliği’ adı altında nesillerimizi bozmaya çalışan, LGBT sapkınlığını meşrulaştırmaya destek veren, süresiz nafaka zulmünü savunan yapıdaki STK’larla bu toplumun hangi değerine uygun düzenleme yapılması düşünülmektedir. Batı referanslı düzenlemeleri referans alan hiçbir yasa ve uygulamadan bu milletin hayrına iş çıkmayacaktır. Bizler toplumsal değerlerimizi, aile hayatımızı korumaya çalışırken, BM ve küresel Siyonist finansörlerin destekleriyle Müslümanların çocuklarına musallat olan, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeye çalışan odakların telkin ve tavsiyeleriyle düzenleme yapmak, bu vatanın geleceğine verilecek en büyük zarardır. Bu milletin vekilleri Batı’ya göre değil, bu milletin değerlerine göre yasa yapmalıdır.” denildi.

Bu düzenlemeler neden bir türlü yapılamıyor?

Yıllardır süresiz nafaka zulmü ve toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sapkınlığa teşvik uygulamalarının kaldırılması için binlerce STK’nın mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Süresiz nafaka zulmü, erken evlilik mağdurları ve neslimizin cinsiyetsişleştirilmesi planları karşısında yıllardır mücadele ediyoruz. Her seferinde düzenleme yapılacağına dair sözler aldığımız halde bu sorunların çözümüne yönelik herhangi bir somut adım henüz görebilmiş değiliz. Her platformda her vesile ile dile getirdiğimiz, haykırdığımız bu sorunların çözümü için ne beklenmektedir? Toplum yapımıza uygun yasaların yapılmasına engel olan, yasa yapıcıların elini kolunu bağlayan bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardır? Batı referanslı medeni kanunlarla topluma giydirilen bu deli gömleği ne zaman değiştirilecek, yasaların yol açtığı haksızlıklarla milyonlara ulaşan mağduriyetler ne zaman giderilecektir? Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde bir araya gelen STK’lar olarak, milletin oylarıyla seçilen 600 milletvekilinin bu sorularımıza cevap vermesini bekliyoruz.”

Türkiye Aile Meclisi adına destek veren STK’lar

Türkiye Aile Meclisi (957 STK)

6284 Mağdur Hakları Platformu

Aile Hakları

Aile Platformu

 Aile Ocağı

 ABC, Anne Baba Çocuk Hakları

 Anne Hakları

 Baba Hakları

 BABADER, Babalar ve Çocuk Hakları Derneği

 Boşanmış Mağdur Babalar Derneği

 BOFİSDER, Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği

 Bolulular Birliği

 BİLADİŞAM

 BUMİ, Bağımlılıkla Uyuşturucuyla Mücadele ve İslah Hareketi

 Diriliş Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası

 Dünya Çocuk Hakları Derneği, GELECEK

 Dünya Kafkas Halkları Derneği

 Dünya Özbekler Birliği, ÖZBEKBİR

 Dünya Sosyologlar Derneği, DUSODER

 Emekli Din Görevlileri Derneği

 Ezan Platformu

 FESİAD

 FİTEM

 Genç Evlilik Platformu

 HAKBİRSEN

 HAMDOLSUNDE, Engelli ve Engelli Adayları Platformu

 İDE, İstanbul Düşünce Enstitüsü

 İHC, İnsan Hakları Cemiyeti

 İHLASDER

 İKEDER, İlim Kültür Derneği

 İMH, İslam Medeniyeti Vakfı

 İST, İstanbul Sivil Toplum Konseyi

 İYİLİK İnsan Hakları Derneği

 İnanç Özgürlüğü Derneği 

Kurtuluş Kuranda, KURANEVİ

KIBLE Platformu

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği

MESK, Memurlar ve Emekliler Sendikaları Konfederasyonu

Muhacirler Birliği

Önce ÂİLE Cemiyeti

ÖNDER GEREDER

Seçtiklerini Denetle, SEDE

SNM, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu

Türkistan Birliği

TİYEMDER, Türkiye İlahiyat ve Yüksek İslam Mezunları Derneği

Türkiye Ulaş-iş Sendikası

UZYED

Velayet ve Nafaka Hapsi Platformu

Yaşlı Hakları

Yozgat Konfederasyonu

Yetim Hakları Derneği, YETİMCE

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
  1. Yozgat
  2. İstanbul
  3. Bolu
  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  5. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
  6. Feminist ideoloji
  7. STK'lar
  8. TBMM'ye çağrı
  9. Aile
  10. Ailenin korunması

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