1000 STK’dan TBMM’ye çağrı! “Batı’ya göre değil, Müslümanlara göre düzenleme yapın”
Bugün TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İstanbul Sözleşmesinin Etkin Kullanılması ve İzlenilmesi Alt Komisyonu’nun 6284 sayılı kanunun devamından yana olan STK’larla yapacağı toplantıya 1000’in üzerinde STK’dan tepki geldi. Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde açıklama yapan STK’lar, TBMM’ye çağrıda bulundu.03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
İsmail Uğur yeniakit.com.tr
TBMM’de şu sıralarda toplanan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Feminist ideolojinin sözcülüğünü yapmakla eleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türk Kadınlar Birliği, Gökkuşağı İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP), Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)’dan oluşan STK’ların katılımıyla bir toplantı gerçekleştiriyor. “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri” başlıklı toplantıya Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde toplanan 1000 STK’dan tepki geldi.
Milletin vekilleri milletin değerlerine göre yasa yapsın
TBMM’de yapılan toplantıda Feminist ideolojiyi savunan birkaç derneğin muhatap alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu derneklerin faaliyetlerini yakından biliyoruz. Müslüman bir toplumun aile hayatına uygun olmayan, ‘cinsiyet eşitliği’ adı altında nesillerimizi bozmaya çalışan, LGBT sapkınlığını meşrulaştırmaya destek veren, süresiz nafaka zulmünü savunan yapıdaki STK’larla bu toplumun hangi değerine uygun düzenleme yapılması düşünülmektedir. Batı referanslı düzenlemeleri referans alan hiçbir yasa ve uygulamadan bu milletin hayrına iş çıkmayacaktır. Bizler toplumsal değerlerimizi, aile hayatımızı korumaya çalışırken, BM ve küresel Siyonist finansörlerin destekleriyle Müslümanların çocuklarına musallat olan, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeye çalışan odakların telkin ve tavsiyeleriyle düzenleme yapmak, bu vatanın geleceğine verilecek en büyük zarardır. Bu milletin vekilleri Batı’ya göre değil, bu milletin değerlerine göre yasa yapmalıdır.” denildi.
Bu düzenlemeler neden bir türlü yapılamıyor?
Yıllardır süresiz nafaka zulmü ve toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sapkınlığa teşvik uygulamalarının kaldırılması için binlerce STK’nın mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Süresiz nafaka zulmü, erken evlilik mağdurları ve neslimizin cinsiyetsişleştirilmesi planları karşısında yıllardır mücadele ediyoruz. Her seferinde düzenleme yapılacağına dair sözler aldığımız halde bu sorunların çözümüne yönelik herhangi bir somut adım henüz görebilmiş değiliz. Her platformda her vesile ile dile getirdiğimiz, haykırdığımız bu sorunların çözümü için ne beklenmektedir? Toplum yapımıza uygun yasaların yapılmasına engel olan, yasa yapıcıların elini kolunu bağlayan bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardır? Batı referanslı medeni kanunlarla topluma giydirilen bu deli gömleği ne zaman değiştirilecek, yasaların yol açtığı haksızlıklarla milyonlara ulaşan mağduriyetler ne zaman giderilecektir? Türkiye Aile Meclisi öncülüğünde bir araya gelen STK’lar olarak, milletin oylarıyla seçilen 600 milletvekilinin bu sorularımıza cevap vermesini bekliyoruz.”
Türkiye Aile Meclisi adına destek veren STK’lar
Türkiye Aile Meclisi (957 STK)
6284 Mağdur Hakları Platformu
Aile Hakları
Aile Platformu
Aile Ocağı
ABC, Anne Baba Çocuk Hakları
Anne Hakları
Baba Hakları
BABADER, Babalar ve Çocuk Hakları Derneği
Boşanmış Mağdur Babalar Derneği
BOFİSDER, Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği
Bolulular Birliği
BİLADİŞAM
BUMİ, Bağımlılıkla Uyuşturucuyla Mücadele ve İslah Hareketi
Diriliş Eğitim ve Öğretim Birliği Sendikası
Dünya Çocuk Hakları Derneği, GELECEK
Dünya Kafkas Halkları Derneği
Dünya Özbekler Birliği, ÖZBEKBİR
Dünya Sosyologlar Derneği, DUSODER
Emekli Din Görevlileri Derneği
Ezan Platformu
FESİAD
FİTEM
Genç Evlilik Platformu
HAKBİRSEN
HAMDOLSUNDE, Engelli ve Engelli Adayları Platformu
İDE, İstanbul Düşünce Enstitüsü
İHC, İnsan Hakları Cemiyeti
İHLASDER
İKEDER, İlim Kültür Derneği
İMH, İslam Medeniyeti Vakfı
İST, İstanbul Sivil Toplum Konseyi
İYİLİK İnsan Hakları Derneği
İnanç Özgürlüğü Derneği
Kurtuluş Kuranda, KURANEVİ
KIBLE Platformu
Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği
MESK, Memurlar ve Emekliler Sendikaları Konfederasyonu
Muhacirler Birliği
Önce ÂİLE Cemiyeti
ÖNDER GEREDER
Seçtiklerini Denetle, SEDE
SNM, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu
Türkistan Birliği
TİYEMDER, Türkiye İlahiyat ve Yüksek İslam Mezunları Derneği
Türkiye Ulaş-iş Sendikası
UZYED
Velayet ve Nafaka Hapsi Platformu
Yaşlı Hakları
Yozgat Konfederasyonu
Yetim Hakları Derneği, YETİMCE
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