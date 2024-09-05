100 yılda bir açan bu bitkiyi koparanın vay haline! Cezası 387 bin TL

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Türkiye’de nadir rastlanan Agave bitkisini koruma altına almak için harekete geçti.

Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum köyünde doğal olarak yetişen ve bölgenin endemik bitki türlerinden olan Agave, Didim’in Akbük ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde yapılan bir denetim sırasında tespit edildi.

Jandarma ekipleri, bitkinin korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamı için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi vererek, gerekli önlemlerin alınmasını sağladı.

Ayrıca, çevredeki vatandaşlara Çevre Kanunu kapsamında bilgilendirme yapıldı.

KOPARMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan nadir bitki türlerinden biri olan Agave, doğanın eşsiz hazinelerinden biri olarak korunuyor.

Bu ender bitkinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ortalama 60 ila 100 yıl arasında yalnızca bir kez çiçek açması.

Türkiye'de de görülen Agave bitkisi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında koruma altına alınmış durumda.

Bu yasa gereği, bitkinin koparılması ya da zarar verilmesi yasaklanmış olup, bu kurala uymayanlara 387 bin 142 TL gibi yüksek bir para cezası uygulanıyor.