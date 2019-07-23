’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19 adet fidan dikilecek

SAMSUN (İHA) – Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’daki 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na toplamda 19 bin 19 adet fidan dikilecek.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun’da devam eden toplam 71 adet projesinin tutarı 54 milyon 886 bin TL. Bu projelerin 11 adeti tamamlandı, 37’sinin yapımına devam ediliyor, 23 projeye ise henüz başlanılamadı. Projelerin fiziki gerçekleşmesi yüzde 35 civarında.

19 bin 19 adet fidan dikilecek

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na dikilen 7 bin 500 fidandan Türkiye haritası şekli yapıldı. Proje alanı 20 ha olan sahanın dikenli tel ihatası çekildi. Sonbaharda da 11 bin 519 adet daha fidan dikilecek. Toplamda 19 bin 19 adet fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Alana fıstık çamı, defne, çınar, akağaç, mavi servi ve alaca taflan gibi fidanlar dikilecek.

Ayrıca 2019 yılında Samsun’da bulunan (Samsun, Bafra, Vezirköprü) fidanlıklarda 3 milyon 140 bin fidan üretildi. 459 bin fidan üretiminin daha gerçekleşmesi hedefleniyor. Öte yandan 720 bin fidanın da bakımı yapıldı.