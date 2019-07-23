0553 313 94 23

’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19 adet fidan dikilecek

SAMSUN (İHA) – Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’daki 100.

23 Temmuz 2019 Salı 11:49
’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19 adet fidan dikilecek

SAMSUN (İHA) – Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’daki 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na toplamda 19 bin 19 adet fidan dikilecek.


Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun’da devam eden toplam 71 adet projesinin tutarı 54 milyon 886 bin TL. Bu projelerin 11 adeti tamamlandı, 37’sinin yapımına devam ediliyor, 23 projeye ise henüz başlanılamadı. Projelerin fiziki gerçekleşmesi yüzde 35 civarında.



19 bin 19 adet fidan dikilecek


Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında 100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na dikilen 7 bin 500 fidandan Türkiye haritası şekli yapıldı. Proje alanı 20 ha olan sahanın dikenli tel ihatası çekildi. Sonbaharda da 11 bin 519 adet daha fidan dikilecek. Toplamda 19 bin 19 adet fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Alana fıstık çamı, defne, çınar, akağaç, mavi servi ve alaca taflan gibi fidanlar dikilecek.


Ayrıca 2019 yılında Samsun’da bulunan (Samsun, Bafra, Vezirköprü) fidanlıklarda 3 milyon 140 bin fidan üretildi. 459 bin fidan üretiminin daha gerçekleşmesi hedefleniyor. Öte yandan 720 bin fidanın da bakımı yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    1. Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    2. Yargıdan asistan hekimler için nöbet..
    3. Ahmet Çimen Hakk’a yürüdü
    4. Gaziantep’te 3 günde 4 bin 500 kişi..
    5. Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen..
    6. Bursalı karateciler başarıya doymuyor
    7. DTSO IKBY’li vatandaşları karanfille..
    8. Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme..
    9. Koruk suyu şifa kaynağı
    10. Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem..
    11. Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi..
    12. Çocukları gözlerinin önünde eriyor
    13. Sağlık turizmine Anka’dan büyük destek
    14. Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    15. Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde..
    16. Kınalıada’da Bursa rüzgârı
    17. Çayırova’da kurban satış yerleri için..
    18. Başkan Büyükakın, Çayırova esnafını..
    19. (Özel) Tuvalette yaşayan adam sıcak..
    20. Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli..
    21. Yalova için uzmanından önemli deprem..
    22. Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev..
    23. Demir İpek Yolu, ticarete ivme katacak
    24. Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli..
    25. Kars’ta yavru kerkenez yetkililere..
    26. "Çingene Kızı" ABD için hazırlanıyor
    27. İşte o dev rakam! Aziz Yıldırım aldı,..
    28. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı
    29. Fekir Real Betis'te
    30. Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar