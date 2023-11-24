100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’den Mısır’a geçti
Gazze'den tahliyeler sürüyor. Son olarak 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçtiği bildirildi.
İsrail'in bombardımanı atında adeta yıkıma uğrayan Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti.
BUGÜN İSTANBUL'A GELECEKLER
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti. Vatandaşların bugün İstanbul’a gelmeleri beklenirken çok sayıda daha Türk vatandaşının Gazze’den tahliye edilmesi öngörülüyor.
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