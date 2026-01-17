100 milyon yıl sonra patlayan kara delik Samanyolu’nu gölgede bıraktı!

Bilim dünyası, uzayın derinliklerinde eşine az rastlanır bir yıkıma ve doğuşa tanıklık ediyor. Yaklaşık 100 milyon yıl süren sükunetin ardından yeniden faaliyete geçen süper kütleli kara delik, ev sahibi galaksisini baştan aşağı yeniden şekillendirecek güçte bir patlama gerçekleştirdi. Araştırmacılar, bu olayı bir milyon ışık yılı boyunca uzanan devasa bir kozmik volkan patlamasına benzetti.

SAMANYOLU'NDAN 10 KAT DAHA GENİŞ PLAZMA AKINTILARI

Çalışmanın detaylarına göre, "J1007+3540" olarak isimlendirilen kara delik, Samanyolu Galaksisi'nin genişliğinden 10 kat daha büyük olan dev plazma jetleri üretiyor. Çalışmanın başyazarı Shobha Kumari, durumu "Uzun bir uykudan sonra aniden patlayan bir volkanı izlemek gibi" sözleriyle tanımladı. Kara deliğin bulunduğu galaksi kümesindeki aşırı sıcak gazlar ve kara deliğin patlayıcı gücü arasında devasa bir enerji mücadelesi yaşandığı kaydedildi.

LOFAR VE UGMRT TEKNOLOJİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Tarihi gözlem, Hollanda’daki Low Frequency Array (LOFAR) ve Hindistan’daki Giant Metrewave Radio Telescope (uGMRT) kullanılarak gerçekleştirildi. Radyo dalgaları üzerinden elde edilen görüntüler, kara deliğin sadece bugününü değil, şiddetli geçmişini de ortaya çıkardı. Parlak jetlerin hemen dışında, milyonlarca yıl önceki patlamalardan kalan sönük plazma kalıntıları (koza) tespit edildi.

DÜNYA VE SAMANYOLU İÇİN TEHLİKE VAR MI?

Bilim insanları, Samanyolu’nun merkezindeki Sagittarius A* kara deliğinin şu an durgun olduğunu ancak gelecekte benzer bir aktivite gösterebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, böyle bir patlamanın evreni kökten etkileyebilecek dalgalar yaratacağını, doğrudan bir isabetin yaşamı yok edecek güçte olduğunu ancak Dünya’nın konum itibarıyla büyük olasılıkla korunacağını ifade ediyor.